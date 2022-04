Dem FC Bayern droht im Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund der Ausfall von Außenstürmer Kingsley Coman. Trainer Julian Nagelsmann berichtete am Donnerstag beim französischen Nationalspieler von Schmerzen im Sprunggelenk, die mit Medikamenten behandelt würden. Ein Einsatz Comans, der wie auch Verteidiger Lucas Hernández am Sonntag beim 3:0 in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, ist also fraglich.