Nationaltorhüterin Almuth Schult wechselt nach der Fußball-EM im Sommer vom VfL Wolfsburg in die USA zum Angels City FC. Das teilte das Team aus Los Angeles am Mittwoch mit. Schult spielt die Saison in Bundesliga und Champions League mit Wolfsburg zu Ende und nimmt mit Deutschland an der EM in England teil, ehe sie im Sommer nach Kalifornien geht. Dort bekommt die 31-Jährige einen Vertrag für eine Saison mit der Option auf eine weitere Spielzeit. «Es war immer ein Traum von mir in der NWSL zu spielen», sagte Schult laut Mitteilung.

Angels City FC beginnt am 29. April seine erste Saison in der Profi-Frauenfußball-Liga NWSL. Wenn Schult zum Team stößt, hat die Mannschaft bereits mehrere Saisonspiele hinter sich. Angels City FC ist mehrheitlich in Besitz von Frauen. Die Schauspielerin Natalie Portman zählt zu den Gründerinnen und ist eine von mehreren Hollywood-Größen, die sich für das Projekt engagieren. Zu den Investorinnen zählt auch Basketball-Star Candace Parker und die ehemalige Skirennfahrerin Lindsey Vonn.