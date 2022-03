Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird für sein Sommer-Trainingslager erneut nach Österreich reisen. Das Team werde sich vom 10. bis 17. Juli in Aigen im Ennstal in der Steiermark auf die kommende Saison vorbereiten, wie der der Club am Montag bei Twitter mitteilte. Im vergangenen Sommer hatte RB sein Trainingslager in Saalfelden absolviert.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird für sein Sommer-Trainingslager erneut nach Österreich reisen. Das Team werde sich vom 10. bis 17. Juli in Aigen im Ennstal in der Steiermark auf die kommende Saison vorbereiten, wie der der Club am Montag bei Twitter mitteilte. Im vergangenen Sommer hatte RB sein Trainingslager in Saalfelden absolviert.