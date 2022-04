Nach dem Weiterkommen in der Europa League will RB Leipzig auch in der Fußball-Bundesliga einen Sprung nach vorn machen. Der Vizemeister spielt am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen und kann die Werkself mit einem Sieg von Platz drei verdrängen. Es wäre ein wichtiger Erfolg für die erneute Qualifikation für die Champions League. «Wir freuen uns auf die Partie. Auch wenn wir natürlich wissen, dass das wieder ein richtiges Brett wird», sagte Trainer Domenico Tedesco. Personell dürfte der Coach im Vergleich zum Spiel in Bergamo wieder einige Änderungen in der Startelf vornehmen.

Nach dem Weiterkommen in der Europa League will RB Leipzig auch in der Fußball-Bundesliga einen Sprung nach vorn machen. Der Vizemeister spielt am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen und kann die Werkself mit einem Sieg von Platz drei verdrängen. Es wäre ein wichtiger Erfolg für die erneute Qualifikation für die Champions League. «Wir freuen uns auf die Partie. Auch wenn wir natürlich wissen, dass das wieder ein richtiges Brett wird», sagte Trainer Domenico Tedesco. Personell dürfte der Coach im Vergleich zum Spiel in Bergamo wieder einige Änderungen in der Startelf vornehmen.