Trainer Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin hat mehrere Positionen in seiner Startelf gegen den 1. FC Köln neu besetzt. Im Vergleich zur Formation, die vor der Länderspielpause beim 0:4 auswärts gegen den FC Bayern startete, wechselt der 56 Jahre alte Schweizer viermal zum Auftakt des 28. Spieltags in der Fußball- Bundesliga. Im Tor spielt Frederik Rönnow für den angeschlagenen Stammkeeper Andreas Luthe. Zudem beginnen Grischa Prömel, Niko Gießelmann und Kapitän Christopher Trimmel gegen den 1. FC Köln an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei.

Trainer Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin hat mehrere Positionen in seiner Startelf gegen den 1. FC Köln neu besetzt. Im Vergleich zur Formation, die vor der Länderspielpause beim 0:4 auswärts gegen den FC Bayern startete, wechselt der 56 Jahre alte Schweizer viermal zum Auftakt des 28. Spieltags in der Fußball- Bundesliga. Im Tor spielt Frederik Rönnow für den angeschlagenen Stammkeeper Andreas Luthe. Zudem beginnen Grischa Prömel, Niko Gießelmann und Kapitän Christopher Trimmel gegen den 1. FC Köln an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei.

Beim Gegner vom Rhein dürfte Mark Uth für den erkrankten Anthony Modeste zusammen mit Martin Andersson das Angriffsduo bilden. Ansonsten wechselt FC-Trainer Steffen Baumgart gleich fünf Profis im Vergleich zum 1:1 zuletzt gegen Borussia Dortmund. Kingsley Ehizibue, Dejan Ljubicic, Florian Kainz, Jonas Hector und Ellyes Skhiri sind neu in der Startelf.