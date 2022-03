Beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin steht am Wochenende die größte Herausforderung der Liga an. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht es zum Tabellenführer FC Bayern München. «Schauen wir mal. Wir fahren dorthin, um auf jeden Fall etwas mitzunehmen. Wenn man ängstlich auftritt, geht man dort als großer Verlierer wahrscheinlich mit einer Packung raus», sagte Mittelfeldmann Rani Khedira am Montagnachmittag in einer Medienrunde nach dem Training. Das Hinspiel hatte Union mit 2:5 zu Hause verloren.

Beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin steht am Wochenende die größte Herausforderung der Liga an. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht es zum Tabellenführer FC Bayern München. «Schauen wir mal. Wir fahren dorthin, um auf jeden Fall etwas mitzunehmen. Wenn man ängstlich auftritt, geht man dort als großer Verlierer wahrscheinlich mit einer Packung raus», sagte Mittelfeldmann Rani Khedira am Montagnachmittag in einer Medienrunde nach dem Training. Das Hinspiel hatte Union mit 2:5 zu Hause verloren.

Khedira geht die Partie beim deutschen Fußball-Rekordmeister aber mit Vorfreude an. «Ja, natürlich freut man sich als Bundesliga-Spieler definitiv auf das Topspiel in der Allianz. Das Stadion ist wunderschön und Bayern München als Verein sehr attraktiv», so Khedira. Im Vorjahr holte Union beim 1:1 immerhin einen Zähler in München.

Dass Union derzeit mit 38 Punkten kurz vor dem Saisonziel von 40 Punkten und zudem im Pokal-Halbfinale steht, empfindet Khedira als «angenehme Situation». Der 28-Jährige warnt aber auch: «Wir dürfen uns jetzt aber nicht zurücklehnen und sagen, dass alles in Ordnung ist. Jetzt erst recht. Jetzt wollen wir unsere Chance suchen. Wir probieren es am Samstag, die 40 Punkte voll zu machen.»

Beim Trainingsauftakt am Montag fehlten einige Akteure. Die Verteidiger Julian Ryerson und Niko Gießelmann sind erkältet. Die Mittelfeldspieler Genki Haraguchi und Levin Öztunali befinden sich wegen ihrer Corona-Erkrankungen in Isolation. Freigetestet sind seit dem Wochenende Torwart Andreas Luthe und Angreifer Kevin Behrens. Behrens trainierte mit der Mannschaft, Luthe arbeitete noch individuell.