Bundesligist Würzburg verpflichtet Trainer Filipovski

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat Sašo Filipovski als neuen Trainer verpflichtet. Nach Club-Angaben im Rahmen des Bundesliga-Spiels am Samstagabend gegen die Hamburg Towers wird der 47 Jahre alte Slowene einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnen. Erstmals wird der Nachfolger von Dennis Wucherer am 27. Dezember im Heimspiel gegen die BG Göttingen auf der Bank des Tabellen-16. sitzen. Filipovski war zuletzt in der vergangenen Saison Coach des serbischen Clubs Partizan Belgrad.

«In den Gesprächen hat er uns mit seinen Ideen und Vorstellungen überzeugt», sagte Würzburgs Geschäftsführer Steffen Liebler. «Er wird mit seiner großen Erfahrung den Spielern und unserem gesamten Club neue Impulse geben. Wir sind gespannt auf seine neue Ansätze.»