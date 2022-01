Bundesstraße 2 bei Cretzschwitz gesperrt: Zwei Verletzte

Die Bundesstraße 2 ist am Freitagmorgen wegen eines Verkehrsunfalls in der Nähe von Cretzschwitz für ein einhalb Stunden gesperrt worden. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 34-Jährige habe beim Abbiegen mit ihrem Auto den Gegenverkehr missachtet und sei daraufhin mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die Frau und der 40 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten gerettet werden. Der Verkehr stadtauswärts wurde umgeleitet, stadteinwärts stand er den Angaben nach.

Die Bundesstraße 2 ist am Freitagmorgen wegen eines Verkehrsunfalls in der Nähe von Cretzschwitz für ein einhalb Stunden gesperrt worden. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 34-Jährige habe beim Abbiegen mit ihrem Auto den Gegenverkehr missachtet und sei daraufhin mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die Frau und der 40 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten gerettet werden. Der Verkehr stadtauswärts wurde umgeleitet, stadteinwärts stand er den Angaben nach.