Bundeswehr hilft jetzt mit 135 Soldaten in Corona-Pandemie

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie stockt die Bundeswehr die Zahl der unterstützenden Soldatinnen und Soldaten in Sachsen-Anhalt auf. Aktuell seien rund 135 Kräfte eingesetzt, teilte das Landeskommando Sachsen-Anhalt am Mittwoch in Magdeburg mit. In sieben Landkreisen unterstützten sie die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung. In neun Landkreisen und kreisfreien Städten begleiteten sie die Impfkampagne. Zudem seien sie als sogenannte helfende Hände in zwei Krankenhäusern im Altmarkkreis Salzwedel und in einem Alten- und Pflegeheim im Landkreis Wittenberg dabei.

Laut dem Landeskommando sind die Soldatinnen und Soldaten aus den Standorten Havelberg und Burg sowie Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen von 14 Amtshilfeanträgen eingesetzt.