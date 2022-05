Im nördlichen Sachsen-Anhalt läuft bis zum 20. Mai eine großangelegte Übung der Bundeswehr. Manöverbewegungen werden dabei auch auf den Straßen sichtbar sein, wie der Altmarkkreis Salzwedel vorab mitteilte. Die Panzergrenadierbrigade 37 «Freistaat Sachsen» mit Sitz im sächsischen Frankenberg führe die Übung «Wettiner Heide» von diesem Montag an auf dem Truppenübungsplatz Klietz und im öffentlichen Raum durch.

Dazu gehöre bis Mitte Mai die Feldeinsatzübung «Robuste Basis», in deren Rahmen eine logistische Basis südlich von Magdeburg errichtet werde. An der Übung nehmen den Angaben zufolge rund 600 Soldaten, 400 Radfahrzeuge und 2 Kettenfahrzeuge teil. Das Landeskommando der Bundeswehr weist darauf hin, dass die Übung nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine steht. Sie sei Teil einer seit mehreren Jahren geplanten Übungsserie. Dabei gehe es um die Einsatzbereitschaft für die Leitfunktion Deutschlands im Rahmen der Nato Response Force, der Eingreiftruppe der Nato.

Von Montag bis Donnerstag werde der Gefechtsverband per Fährbetrieb am Pionierübungsplatz Elbe des Truppenübungsplatzes Klietz über das Gewässer übersetzen. Per Gefechtsmarsch bewege sich die Truppe dann über öffentliche Straßen nach Niedersachsen. Wie der Landkreis weiter mitteilte, muss in dem Zeitraum auf der gesamten Bundesstraße 188 sowie auf der Strecke vom Truppenübungsplatz über Gardelegen und Beetzendorf zur B248 mit Einschränkungen gerechnet werden.