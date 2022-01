Bundeswehrapotheke hat 111 Millionen Impfdosen empfangen

Von der Artland-Kaserne im Landkreis Osnabrück aus werden seit dem vergangenen Jahr die Corona-Impfdosen in Deutschland verteilt. Bislang seien rund 111 Millionen Dosen in der Bundeswehrkaserne eingegangen und etwa 94 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden, sagte der Standortchef, Flottenapotheker Martin Pape. Er rechne damit, dass in absehbarer Zeit ein ziviler Anbieter diese Aufgabe übernehmen werde, sagte Pape. Die Katastrophenhilfe der Bundeswehr nach Artikel 35 des Grundgesetzes sei zeitlich befristet.

Von der Artland-Kaserne im Landkreis Osnabrück aus werden seit dem vergangenen Jahr die Corona-Impfdosen in Deutschland verteilt. Bislang seien rund 111 Millionen Dosen in der Bundeswehrkaserne eingegangen und etwa 94 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden, sagte der Standortchef, Flottenapotheker Martin Pape. Er rechne damit, dass in absehbarer Zeit ein ziviler Anbieter diese Aufgabe übernehmen werde, sagte Pape. Die Katastrophenhilfe der Bundeswehr nach Artikel 35 des Grundgesetzes sei zeitlich befristet.