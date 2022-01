Bundeswehrsoldaten vom Uniklinikum in Jena verabschiedet

Das Universitätsklinikum Jena (UKJ) hat am Mittwoch 35 Bundeswehrsoldaten verabschiedet, die angesichts der Corona-Belastung in den Kliniken zum Jahreswechsel dort ausgeholfen hatten. Die examinierten Pflegefachkräfte seien dort exakt zwei Monate unter anderem auf der Intensivstation im Einsatz gewesen, teilte das UKJ mit. Der medizinische Vorstand des UKJ, Otto Witte, warnte davor, die Verabschiedung der Bundeswehr-Verstärkung als Signal zu verstehen, dass die Pandemie vorbei sei. «Omikron ist auch in Thüringen auf dem Vormarsch, wenn auch noch verhältnismäßig langsam.»

In Thüringen geht die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen seit Wochen zurück. Am Mittwoch wurden dort noch 78 Menschen behandelt, um die Weihnachtsfeiertage hatte die Zahl noch bei rund 230 gelegen. Im vergangenen Jahr habe die Bundeswehr auch schon einmal für rund elf Wochen im Universitätsklinikum geholfen. Der erneute Einsatz zum Jahresende sei «unumgänglich» gewesen, sagte UKJ-Pflegedirektor René Kelling zum Abschied.

Landesweit waren Anfang Dezember rund 200 Soldatinnen und Soldaten in Krankenhäusern, Impfstellen oder Gesundheitsämtern im Einsatz.