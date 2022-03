Burg Eltville leuchtet in ukrainischen Nationalfarben

Die Kurfürstliche Burg Eltville wird eine Woche lang in Blau und Gelb - den ukrainischen Nationalfarben - angestrahlt. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. «Damit schließen wir uns dem Protest gegen den Krieg in der Ukraine an und setzen in Eltville ein Zeichen für den Frieden in Europa», erklärte Bürgermeister Patrick Kunkel (CDU). Zudem sei am Rathaus der Stadt die ukrainische Flagge gehisst worden. «Beide Aktionen sollen zum Ausdruck bringen, dass wir den Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit einhergehende Verletzung des Völkerrechts zutiefst verurteilen», so Kunkel.

Die Kurfürstliche Burg Eltville wird eine Woche lang in Blau und Gelb - den ukrainischen Nationalfarben - angestrahlt. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. «Damit schließen wir uns dem Protest gegen den Krieg in der Ukraine an und setzen in Eltville ein Zeichen für den Frieden in Europa», erklärte Bürgermeister Patrick Kunkel (CDU). Zudem sei am Rathaus der Stadt die ukrainische Flagge gehisst worden. «Beide Aktionen sollen zum Ausdruck bringen, dass wir den Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit einhergehende Verletzung des Völkerrechts zutiefst verurteilen», so Kunkel.