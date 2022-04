Eine 66-Jährige hat in Hohenmölsen (Burgenlandkreis) ihren 44 Jahre alten Nachbarn mit Kot übergossen. Zwischen den Nachbarn war am späten Freitagabend ein Streit im Flur ihres Mehrfamilienhauses entbrannt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Daraufhin ging die 66-Jährige zurück in ihre Wohnung und verrichtete dort ihre Notdurft in einen Eimer. Mit dem Fäkalieneimer begab sie sich dann zur Wohnung der Nachbarn und leerte diesen über dem 44-Jährigen, mit dem sie sich gestritten hatte, aus. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.

