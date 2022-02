Burmester maritimer Koordinator der Landesregierung

Der ehemalige Technik-Vorstand der Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), Andreas Burmester, ist neuer maritimer Koordinator der Landesregierung. Der 58-Jährige habe sich am Dienstag dem Kabinett vorgestellt, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Donnerstag. Burmester soll das Land künftig bei allen maritimen Themen beraten. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Burmester trat die Nachfolge von Peter Herzig an.

