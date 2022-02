Bus erfasst Seniorin: Lebensgefährliche Verletzungen

Eine 84 Jahre alte Frau ist in Baden-Baden von einem Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der in eine Straße einbiegende Bus prallte am Samstagabend nach ersten Ermittlungen mit der Seniorin zusammen, als sie die Fahrbahn überquerte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallablauf.

