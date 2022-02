Busfahrer macht Vollbremsung: Vier Insassen verletzt

Vier Fahrgäste haben bei der Vollbremsung eines Busses in Hagen Verletzungen erlitten. Betroffen waren drei Rentnerinnen im Alter von 85 und 87 Jahren sowie ein vier Jahre alter Junge, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Kind prallte mit dem Kopf gegen eine Trennscheibe. Der Fahrer des Linienbusses habe stark abbremsen müssen, weil ein vor ihm fahrendes Auto an einer auf Gelb umspringenden Ampel gehalten habe, hieß es. Der 59-Jährige habe dies offenbar zu spät bemerkt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag.

