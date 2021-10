Buxtehuder SV beendet Negativserie gegen Metzingen

Nach mehr als sechs Jahren haben die Bundesliga-Handballerinnen vom Buxtehuder SV wieder einen Sieg gegen die TuS Metzingen gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun bezwang am Samstag in der heimischen Halle Nord die Schwäbinnen mit 36:31 (17:17) und kam damit im vierten Heimspiel zum vierten Erfolg. In allen Partien erzielte der BSV mehr als 30 Tore. Beste Werferin gegen Metzingen war Annika Lott mit acht Toren.

Nach mehr als sechs Jahren haben die Bundesliga-Handballerinnen vom Buxtehuder SV wieder einen Sieg gegen die TuS Metzingen gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun bezwang am Samstag in der heimischen Halle Nord die Schwäbinnen mit 36:31 (17:17) und kam damit im vierten Heimspiel zum vierten Erfolg. In allen Partien erzielte der BSV mehr als 30 Tore. Beste Werferin gegen Metzingen war Annika Lott mit acht Toren.

Nach dem zwischenzeitlichen 18:19 kurz nach Beginn der zweiten Hälfte erspielte sich der BSV dank sechs Treffern in Serie einen klaren Vorsprung. Zwar kämpften sich die Gäste noch einmal auf drei Tore heran, rund acht Minuten vor Schluss aber konnte sich der BSV wieder absetzen (31:25) und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen.