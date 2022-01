BVB siegt 3:2 in Frankfurt: Nun sechs Punkte hinter Bayern

Borussia Dortmund hat die Niederlage von Spitzenreiter FC Bayern zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga mit einer späten Aufholjagd noch genutzt. Der Tabellen-Zweite gewann am Samstagabend nach einem 0:2-Halbzeitrückstand noch 3:2 bei Eintracht Frankfurt und liegt damit nun sechs Punkte hinter den Münchnern. Der Rekordmeister war am Freitag Borussia Mönchengladach 1:2 unterlegen. Rafael Borré sorgte mit seinen Toren in der 15. und 24. Minute für die 2:0-Halbzeitführung der Frankfurter, die Platz sieben belegen. Für den BVB verkürzte Thorgan Hazard (71.), Jude Bellingham (87.) und Mahmoud Dahoud (89.) trafen spät noch zum umjubelten Sieg.

