CDU fordert großzügigen Umgang mit Impfwilligen beim Booster

Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag hat zu einem im Zweifel großzügigen Umgang mit Boosterimpfungen aufgerufen. «Die Ständige Impfkommission (Stiko) rückte jüngst von einer Stichtagsregelung bei Auffrischungsimpfungen ab. Statt einer unumstößlichen Sechs-Monats-Frist sieht die Booster-Empfehlung nun auch die Möglichkeit für Auffrischungen nach nur fünf Monaten vor», sagte der Fraktionsvorsitzende der CDU, Franz-Robert Liskow, am Donnerstag in Schwerin. Dass in Schwerin vor Kurzem Impfwillige von einer Booster-Impfung abgehalten wurden, weil ihnen wenige Tage bis zum Erreichen der vollen sechs Monate fehlten, empfinde er als befremdlich.

Liskow forderte einen einheitlichen Umgang bei den Boostern im gesamten Nordosten. Aus seiner Sicht gebe es auf kommunaler Ebene zudem noch Aufklärungsbedarf hinsichtlich der Auffrischungsimpfungen. Der CDU-Politiker schlug daher vor, entweder eine diesbezügliche Richtlinie zu erlassen oder ein Informationsschreiben zur aktualisierten Stiko-Empfehlung zu verschicken.