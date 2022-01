CDU-Fraktionschef Hagel positiv auf Corona getestet

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat sich vermutlich mit dem Coronavirus infiziert. Hagel habe sich am Dienstagmorgen selbst positiv getestet, teilte sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. «Außer leichten erkältungsähnlichen Symptomen geht es ihm gut», sagte der Sprecher. Hagel befinde sich jetzt in häuslicher Quarantäne und mache nun einen PCR-Test. Die Klausurtagung der CDU-Fraktion am Mittwoch und Donnerstag sei als hybride Tagung konzipiert, so dass Hagel digital teilnehmen werde.

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat sich vermutlich mit dem Coronavirus infiziert. Hagel habe sich am Dienstagmorgen selbst positiv getestet, teilte sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. «Außer leichten erkältungsähnlichen Symptomen geht es ihm gut», sagte der Sprecher. Hagel befinde sich jetzt in häuslicher Quarantäne und mache nun einen PCR-Test. Die Klausurtagung der CDU-Fraktion am Mittwoch und Donnerstag sei als hybride Tagung konzipiert, so dass Hagel digital teilnehmen werde.