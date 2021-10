CDU-Landesvorsitzender fordert mehr Mitgliederbeteiligung

Christoph Ploß (CDU), Landesvorsitzender in Hamburg. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Der Bundestagsabgeordnete und CDU-Landesvorsitzende in Hamburg, Christoph Ploß, fordert eine stärkere Mitgliederbeteiligung bei der Suche nach einem Nachfolger für CDU-Chef Armin Laschet. «Nur so kann es gelingen, der entstandenen Entfremdung zwischen den Gremien der Bundespartei und der Basis entgegenzuwirken», sagte Ploß am Samstag. Es müsse zudem geregelt ablaufen und dürfe kein Scherbengericht geben. Ploß dankte Laschet dafür, dass er den Weg für einen Neuanfang freigemacht habe, dafür gebühre ihm Respekt.

Der Hamburger CDU-Politiker ist zudem der Ansicht, dass ein starkes Team aus den unterschiedlichen Strömungen der Partei gebildet werden müsse. Hierzu gehören seiner Ansicht nach neben Gesundheitsminister Jens Spahn, dem Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Carsten Linnemann und Friedrich Merz auch «starke Frauen» wie die stellvertretende Bundesvorsitzende Silvia Breher, die Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer und Jana Schimke sowie Wiebke Winter, die Landesvorsitzende der Jungen Union in Bremen.