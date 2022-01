CDU-Landesvorstand stellt sich hinter Liskows Kandidatur

Der Landesvorstand der CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat sich hinter die Kandidatur des Fraktionschefs im Schweriner Landtag, Franz-Robert Liskow, für den Landesvorsitz gestellt. Der Vorstand habe sich bei einer Sitzung am Freitagabend einstimmig dafür ausgesprochen, die Kandidatur von Liskow zu unterstützen, teilte ein Parteisprecher am Samstag mit. Der 34-jährige Liskow hatte seine Kandidatur eine Woche zuvor in einem Brief an den erweiterten CDU-Landesvorstand angekündigt.

Seine Kandidatur sei als Angebot an die Partei zu verstehen, sich an der Spitze deutlich zu verjüngen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die CDU MV als politischer Stabilitätsfaktor erhalten bleibe, hatte Liskow geschrieben. Seit der verlorenen Landtags- und Bundestagswahl vor vier Monaten sei die CDU im Nordosten in einer «äußerst schwierigen Phase».

Unmittelbar nach dem Wahltag war der Landesvorsitzende und Landtagswahl-Spitzenkandidat Michael Sack zurückgetreten. Seither führt übergangsweise Eckhardt Rehberg, bis Herbst 2021 haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, die mit 4800 Mitgliedern größte Partei im Nordosten.

Der Parteitag mit der Wahl eines neuen Landesvorstandes ist für den 26. März in Güstrow geplant.