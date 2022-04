Eine Autofahrerin ist in Celle versehentlich mit Schwung gegen das Schaufenster einer Apotheke gefahren. Obwohl die Scheibe zerbrach, kam die 77-Jährige mit dem Schrecken davon und blieb körperlich unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Seniorin sei am Vormittag auf einem Parkplatz vom Bremspedal gerutscht und versehentlich auf das Gaspedal geraten. An ihrem Kleinwagen entstand ein Sachschaden.

