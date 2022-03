Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Villarreal hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen Rückschlag erlitten. Der Tabellensiebte der La Liga verlor am Sonntag beim abstiegsbedrohten FC Cadiz mit 0:1 (0:0) und verpasste es dadurch, den Rückstand auf einen Champions-League-Platz zu verkürzen. Ruben Sobrino schoss in der 90. Minute das entscheidende Tor. Europa-League-Sieger Villarreal spielt am 6. April im heimischen Stadion und am 12. April in der Münchner Arena gegen den deutschen Rekordmeister um den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse.

