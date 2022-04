Der FC Bayern München tritt mit Alphonso Davies im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal an. Auch Jamal Musiala und Serge Gnabry kommen am Mittwochabend neu in der Startelf des deutschen Meisters. Die Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka, Niklas Süle und Leroy Sané sitzen zunächst auf der Bank.

Der FC Bayern München tritt mit Alphonso Davies im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal an. Auch Jamal Musiala und Serge Gnabry kommen am Mittwochabend neu in der Startelf des deutschen Meisters. Die Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka, Niklas Süle und Leroy Sané sitzen zunächst auf der Bank.

Trainer Julian Nagelsmann setzt seinen am Dienstag angekündigten Plan um, den Kanadier Davies nach seiner langwierigen Herzmuskelentzündung infolge einer Corona-Erkrankung gleich wieder von Anfang an spielen zu lassen. Für den 21 Jahre alten Außenverteidiger ist es der erste Einsatz in diesem Jahr. Gnabry rückt für Sané in die Offensive. Musiala ersetzt im Mittelfeld Goretzka, der am vergangenen Samstag beim 4:1 der Münchner in Freiburg sein erstes Spiel nach langwierigen Knieproblemen bestritten hatte und dabei gleich ein Tor erzielte.