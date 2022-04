Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp freut sich sehr auf die erwartete Rekordkulisse beim Champions-League-Halbfinale des VfL Wolfsburg in Barcelona. 98.000 Zuschauer werden für das Spiel am Freitag im Camp Nou erwartet. «Das wird Wahnsinn! Wir dürfen dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Das ist sehr geil!», sagte die Stürmerin der «Sport Bild» (Mittwoch). «Mein Traum war es immer, einmal in Dortmund vor 80.000 zu spielen. Daran, dass das Camp Nou mal voll sein könnte, hatte ich niemals gedacht.»

Für das Rückspiel in Wolfsburg werden es nicht ganz so viele. «Ich wünsche mir, dass das ganze Ding voll ist, klar. Die Corona-Maßnahmen sind weg, es gibt also keinen Grund mehr, auf der Couch zu bleiben. Ich würde mich über 20.000 Leute freuen», sagte die 31-Jährige.

Dass in Deutschland für Spiele der Frauen-Bundesliga weniger Menschen in die Stadien kommen, sei aber nur zum Teil mit den Coronamaßnahmen der vergangenen Monate zu erklären. «Der wesentliche Punkt ist aber die Vermarktung. Da sind wir hintendran, bei uns passiert noch zu wenig», sagte Popp. «Macht doch genauso viel Werbung für Frauenspiele wie für Männer. Und in England gibt es schon wieder einen neuen TV-Vertrag. Dort zeigt ein großer Partner wie Sky alle Spiele. Das sollte auch bei uns Vorbild sein.»