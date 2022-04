Taylor pfeift Bayern in Villarreal

Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor wird das Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League beim FC Villarreal an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) leiten. Der 43-Jährige ist vielen Münchner Fußball-Profis bestens bekannt.

Taylor leitete im September 2020 das Finale um den europäischen Supercup, das die Bayern als damaliger Königsklassen-Champion in Budapest noch mit Hansi Flick als Trainer gegen den FC Sevilla mit 2:1 nach Verlängerung gewinnen konnten. Sevilla war damals ebenso wie jetzt Villarreal amtierender Europa-League-Sieger.

Taylor ist ein erfahrener Schiedsrichter. Er ist besonders bekannt geworden bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Als der Däne Christian Eriksen im Gruppenspiel gegen Finnland in Kopenhagen kurz vor der Pause auf dem Spielfeld zusammenbrach, reagierte Taylor umgehend und rief ärztliche Hilfe herbei. Er hatte die Notsituation sofort erkannt.

In dieser Saison war Taylor auch bereits bei einem Spiel des FC Villarreal in der Champions League im Einsatz. Er pfiff das 3:2 der Spanier bei Atalanta Bergamo in der Gruppenphase.