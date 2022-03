Die Wolfsburger Fußball-Frauen können am Donnerstag nach 2020 wieder ins Halbfinale der Champions League einziehen. Bereits vor dem Rückspiel gegen den Arsenal WFC gab es ein Erfolgserlebnis.

Schon vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den Arsenal WFC haben die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg einen kleinen Erfolg verbucht. Nach acht Jahren spielt die Mannschaft angesichts des wichtigen Spiels und der erhöhten Kartennachfrage zum ersten Mal wieder in der Volkswagen-Arena. Der VfL erwartet dann womöglich eine fünfstellige Zahl an Zuschauern: Über 9500 Tickets sind nach Angaben des Clubs bisher verkauft worden.

Nach dem Unentschieden im Hinspiel soll zu Hause der Einzug ins Halbfinale unter Dach und Fach gebracht werden. Bei der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) hoffen die Niedersächsinnen vor allem auf die bislang zuverlässigen Dienste der Top-Torjägerin Tabea Waßmuth. Die 25-Jährige ist derzeit mit neun Treffern die beste Torschützin in der Königsklasse, auch in der Bundesliga war sie bislang schon achtmal erfolgreich.

Generell ist der VfL derzeit in einer tollen Verfassung: Erster in der Liga und im europäischen Geschäft winkt das Halbfinale. «Ich glaube, was Wolfsburg im Moment natürlich auch auszeichnet, ist eben, dass sie echte Mentalitätsspielerinnen haben. Die sind alle gewachsen», sagte Frauenfußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Mittwoch.

Neben der erfahrenen Torhüterin Almuth Schult und Alexandra Popp, die demnächst nach knapp einjähriger Verletzungspause ihr Comeback im DFB-Team gibt, spielte die Bundestrainerin auch auf Waßmuth an. Die Angreiferin hatte in der vergangenen Woche den Führungstreffer im Hinspiel gegen Arsenal erzielt. Der Tabellenführer der Bundesliga ließ aber im weiteren Spielverlauf nach und Arsenal kam im Londoner Emirates Stadium noch zum 1:1-Ausgleich.

Zuletzt glückte den Grün-Weißen der Halbfinaleinzug 2020. Damals setzte sich der VfL gegen den FC Barcelona durch, im Finale unterlagen die Wolfsburgerinnen Olympique Lyon mit 1:3.