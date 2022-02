Charles Jones neuer Cheftrainer der Hamburg Sea Devils

Die Hamburg Sea Devils haben die wichtigste Personalie vor der zweiten Saison in der European League of Football (ELF) geklärt. Wie die Hanseaten am Donnerstag mitteilten, wird der Amerikaner Charles Jones neuer Headcoach. Gemeinsam mit Kirk Heidelberg (Offensive Koordinator) und Kendral Ellison (Defensive Koordinator) bildet der 61-Jährige das Trainer-Trio der Hamburger.

Jones war zuletzt elf Jahre für die Bethune-Cookman-Universität im US-Bundesstaat Florida tätig. «Er ist ein ausgewiesener Football-Experte. Gemeinsam mit unserem Coaching-Staff wird er Hamburg erneut zu einem Top-Team formen», sagte Sea-Devils-Manager Max Paatz. Hamburg ist für Jones kein unbekannter Ort. Schon 2007 war er als Assistenzcoach in der NFL Europe in der Hansestadt aktiv.