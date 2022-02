Chemnitz: Kulturschaffende können umsonst Transporter mieten

Kulturschaffende können in Chemnitz ab kommender Woche mietkostenfrei einen Transporter für ihre Projekte mieten. Der Verein Kulturtragwerk Sachsen hat mit Unterstützung des Freistaats Sachsen, der Stadt Chemnitz und weiterer Spenden ein entsprechendes Fahrzeug angeschafft, wie der Verein am Samstag mitteilte. «Charlie Kulturkutsche» soll am kommenden Montag an den Projektleiter Daniel Schneider übergeben werden. Ab dann können sich Interessierte telefonisch oder per E-Mail erkundigen, ob der Transporter verfügbar ist und ihn reservieren. Ziel sei es, der Kultur- und Veranstaltungsbranche nach Ende der Corona-Beschränkungen möglichst schnell auf die Beine zu helfen, heißt es auf der Internetseite.

