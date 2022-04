Nach dem Hantieren eines 59-jährigen Mannes mit Chemikalien in seiner Wohnung ist ein Haus in Chemnitz evakuiert worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, musste der 59-Jährige zudem zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Rettungskräfte waren bei dem Einsatz am Donnerstagabend aufgrund von Rauchentwicklung erst von einem Brand ausgegangen. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

