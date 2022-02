Chemnitz untermauert vierten Platz: 81:66-Sieg in Heidelberg

Die Basketballer der Niners Chemnitz bleiben auf Play off-Kurs. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore gewannen am Samstag ihr Gastspiel beim Aufsteiger MLP Academics Heidelberg am Ende souverän mit 81:66 (30:35) und untermauerten damit ihren vierten Platz in der ersten Bundesliga. Den größten Anteil am 13. Saisonerfolg der Sachsen hatten Darion Atkins (16), Isiaha Mike und Frantz Massenat (je 12). Für die Heidelberger erzielten Brekott Chapman (18) und Robert Lowery (13) die meisten Punkte.

Zunächst bestimmten jedoch die Gastgeber die Szenerie auf dem Parkett. Heidelberg führte schnell mit 9:2 (3.) und wandelten den knappen Rückstand von 26:28 (16.) mit einem 13:2-Lauf in eine 39:30-Führung (21.) um. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Chemnitzer 13 ihrer insgesamt 20 Ballverluste geleistet. Doch die Gäste steigerten sich danach enorm und drehten mit 14 Punkten in Serie die Partie. Den 44:39-Vorsprung (25.) baute Chemnitz über 53:43 (29.) auf 65:50 (33.) aus und zehrte von diesem Polster bis zum Abpfiff.