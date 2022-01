Christian Keimer bleibt Bürgermeister in Kastellaun

Der Einzelbewerber Christian Keimer (CDU) bleibt Bürgermeister von Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis. Bei der Wahl am Sonntag erzielte der amtierende Bürgermeister ein Ergebnis von 81,14 Prozent der Stimmen. Es hatte sich kein Gegenkandidat zur Wahl gestellt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,68 Prozent in der 16.000 Einwohner-Stadt. Der 50-Jährige ist seit 2014 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kastellaun. Wahlberechtigt waren am Sonntag rund 84 Prozent.

