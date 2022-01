Christkind gestohlen: Polizei fahndet weiter nach Holzfigur

Mit dem Diebstahl einer Christkind-Figur haben Unbekannte kurz vor Weihnachten die festliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Gendarmenmarkt gestört. Nun bittet die Polizei bei der Fahndung um Hilfe aus der Bevölkerung. Wie viele Hinweise bereits eingegangen sind, wurde am Mittwochmorgen zunächst nicht bekannt. Der Diebstahl wurde laut Polizei bereits wenige Tage vor Weihnachten, am 19. Dezember, bemerkt.

Das Christkind hatte wie jedes Jahr in der aufgebauten Krippe auf dem Weihnachtsmarkt gelegen. Die Figur ist aus Lindenholz geschnitzt, zwischen 45 und 50 Zentimetern groß und wiegt rund drei Kilogramm. Sie stammt von einem Künstler aus Oberammergau. Das Christkind hat blau bemalte Augen und braun gemalte Haare. Zum Wert machte die Polizei keine Angaben.