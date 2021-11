Ciesek und Nguyen-Kim mit Kulturpreis ausgezeichnet

Die Virologin Sandra Ciesek (l) sitzt am Abend im Audimax des Frankfurter Universitäts-Klinikums vor der Verleihung des Hessischen Kulturpreis. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek und die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim sind für ihr Engagement während der Corona-Pandemie mit dem hessischen Kulturpreis ausgezeichnet worden. «Ihre Motivation ist es, Wissenschaft transparent zu machen und zu erklären, wie wir gemeinsam durch diese Pandemie kommen können», sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitagabend in Frankfurt bei der Übergabe der mit insgesamt 45.000 Euro dotierten Auszeichnung.

Beide Frauen stünden in der Öffentlichkeit und seien zur Projektionsfläche geworden, was nicht immer einfach sei, so Bouffier. Die Auszeichnung ist nach Angaben des Landes der höchstdotierte Kulturpreis der Bundesrepublik Deutschland.

Ciesek gestaltet gemeinsam mit ihrem Kollegen Christian Drosten, der bei der Preisverleihung die Laudatio hielt, den vielfach ausgezeichneten NDR-Podcast «Das Coronavirus-Update». Sie war vom Land Hessen im Oktober bereits mit einer «Loewe»-Spitzen-Professur geehrt worden. Damit erhält die Wissenschaftlerin fünf Jahre lang Fördermittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro.

Die Chemikerin Nguyen-Kim vermittelte bereits während ihrer Promotion über die sozialen Medien wissenschaftliche Themen. Der Durchbruch gelang ihr zu Beginn der Corona-Pandemie. Ihr Wissenschaftskanal «maiLab» auf Youtube hat über eine Million Abonnenten.