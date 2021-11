Cigercy im Training: Viktoria auf Suche nach Leichtigkeit

Fußball-Drittligist Viktoria Berlin will mit dem siebten Saisonsieg die Ergebniskrise der vergangenen Spiele beenden. «Zuletzt ist immer zu wenig herausgekommen», sagte Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato vor dem Spiel gegen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparkt am Sonntag (13.00 Uhr/Magentasport). «Im letzten Drittel fehlt der entscheidende Moment, der Killerinstinkt, die Leichtigkeit, die uns zu Saisonbeginn ausgezeichnet hatte», sagte der Coach.

Fußball-Drittligist Viktoria Berlin will mit dem siebten Saisonsieg die Ergebniskrise der vergangenen Spiele beenden. «Zuletzt ist immer zu wenig herausgekommen», sagte Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato vor dem Spiel gegen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparkt am Sonntag (13.00 Uhr/Magentasport). «Im letzten Drittel fehlt der entscheidende Moment, der Killerinstinkt, die Leichtigkeit, die uns zu Saisonbeginn ausgezeichnet hatte», sagte der Coach.

Die Länderspielpause nutzte der 43-Jährige, um seinen Spielern mit freien Tagen wieder mehr geistige Frische zu verleihen. «Nach einer achtmonatigen Spielpause durch den Abbruch der letzten Saison und anschließend an jedem Wochenende als Aufsteiger mit 100 Prozent ins Spiel zu gehen, kostet viel mentale Kraft», erklärte Muzzicato.

Der Deutsch-Italiener erwartet den Tabellenvorletzten, der vor gut einem Monat Danny Schwarz als neuen Trainer installiert und am Donnerstag Sebastian Neumann als neuen Sportdirektor präsentiert hat, aufgrund der Personalien mit frischem Wind in den Reihen. «Der neue Trainer hat eine andere Philosophie und gewisse Ideen. Das hat man schon erkannt», sagte Muzzicato. Würzburg reist mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen drei Spielen nach Berlin.

Muzzicato muss auf die gesperrten Christoph Menz und Patrick Kapp nach ihren Platzverweisen beim 0:1 in Duisburg vor der Länderspielpause verzichten. Dafür gibt es Hoffnung bei Tolcay Cigercy. «Er hat am Donnerstag das allererste Mal trainiert», sagte Muzzicato über seinen lange verletzten Topscorer, «wenn er sich am Freitag und am Samstag gut fühlt, reicht es für einen Kaderplatz».