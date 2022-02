CL: Volleys vor Russen-Doppel mit Optimal-Ausbeute

Volleybälle liegen in einer Halle. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Besser könnten die Chancen für die Berlin Volleys zum Erreichen des Viertelfinals der Champions League fast nicht stehen. Nach dem überzeugenden 3:0 (27:25, 25:20, 25:23) bei Serbiens Meister Vojvodina Novi Sad am Mittwoch haben die Berliner Platz zwei in der Gruppe D schon mal sicher. «Wir sind in einer sehr guten Ausgangslage», sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Besser könnten die Chancen für die Berlin Volleys zum Erreichen des Viertelfinals der Champions League fast nicht stehen. Nach dem überzeugenden 3:0 (27:25, 25:20, 25:23) bei Serbiens Meister Vojvodina Novi Sad am Mittwoch haben die Berliner Platz zwei in der Gruppe D schon mal sicher. «Wir sind in einer sehr guten Ausgangslage», sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

In den letzten beiden Spielen der Gruppenphase steht allerdings die härteste Prüfung an: Am 16. und 17. Februar treten die Volleys binnen 24 Stunden zweimal beim russischen Vizemeister Zenit St. Petersburg an. «Vielleicht holen wir dort ja auch noch den einen Punkt, den wir brauchen, um endgültig auf der sicheren Seite zu sein», sagte Niroomand. Neben den Tabellenersten aus den fünf Vorrundengruppen qualifizieren sich die drei besten Gruppenzweiten.

Aktuell führt der deutsche Volleyball-Meister das Ranking in seiner Vierergruppe mit der optimalen Ausbeute von zwölf Punkten und nur einem Satzverlust in vier Spielen an. Zweiter ist St. Petersburg (9).

In Novi Sad ließen sich die BR Volleys auch von 2500 leidenschaftlichen Zuschauern nicht einschüchtern. «Entscheidend war der erste Satz», meinte Niroomand. In dem stand der Bundesliga-Tabellenführer gegen einen anfangs stark aufschlagenden Gegner bei 19:23 schon dicht vor dem Satzverlust, gewann aber noch 27:25. «Wir sind nach einem nicht so einfachen Start mental stark geblieben», sagte Volleys-Trainer Cedric Enard: «Unsere komplette Annahme hat den Grundstein zum Sieg gelegt.»

Mittelblocker Jeffrey Jendryk befand indes: «Der Schlüssel zum Sieg war, dass unser Angriff ins Rollen gekommen ist.» Der US-Amerikaner hatte mit elf Punkten und einer Angriffsquote von 75 Prozent eine herausragende Bilanz.

Nach dem mutlosen Auftritt beim Pokal-Aus gegen den VfB Friedrichshafen (2:3) und der wenig überzeugenden Leistung gegen das allerletzte Aufgebot der United Volleys Frankfurt in der Volleyball-Bundesliga (3:0) zuletzt verschaffte den BR Volleys der Sieg in Novi Sad eine gewisse Genugtuung. «Es war an der Zeit, etwas zu beweisen - und das haben wir getan», sagte Enard.