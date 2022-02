Co-Trainer Pawlak: Ohne Schiebermütze und nicht im T-Shirt

Der etatmäßige Co-Trainer André Pawlak will seinen positiv auf Corona getesteten Chef Steffen Baumgart im Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg nicht kopieren. «Ich werde keine Schiebermütze aufsetzen. Und ich werde auch sicher nicht im T-Shirt dastehen», sagte der 50-Jährige auf der Pressekonferenz, auf der er Baumgart schon vertrat, mit einem Lächeln. Baumgarts Schiebermütze wurde im FC-Fanshop zum Verkaufsschlager, zudem stand er zuletzt selbst bei drei Grad im Polo-Shirt und Anglerweste am Spielfeldrand.

Der etatmäßige Co-Trainer André Pawlak will seinen positiv auf Corona getesteten Chef Steffen Baumgart im Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg nicht kopieren. «Ich werde keine Schiebermütze aufsetzen. Und ich werde auch sicher nicht im T-Shirt dastehen», sagte der 50-Jährige auf der Pressekonferenz, auf der er Baumgart schon vertrat, mit einem Lächeln. Baumgarts Schiebermütze wurde im FC-Fanshop zum Verkaufsschlager, zudem stand er zuletzt selbst bei drei Grad im Polo-Shirt und Anglerweste am Spielfeldrand.

Baumgart nachzuahmen wäre «auch Quatsch», erklärte Pawlak, der im Frühjahr 2019 für drei Spiele des Fußball-Bundesligisten interimsmäßig Cheftrainer war und seitdem als Assistent nun schon unter dem vierten Chefcoach arbeitet. «Ich kann Steffen nicht kopieren, und das will ich auch nicht. Ich werde die Ansprache so halten, als wäre ich Cheftrainer. Und das wird sicherlich sachlich sein.»

Baumgart hatte schon erklärt, seinem Assistenten während des Spiels freie Hand zu lassen. «Bis Samstag telefonieren und skypen wir sicherlich mehrmals am Tag», erklärte Pawlak: «Während des Spiels werden wir auf der Bank keinen Kontakt mit Steffen haben. Er überlässt uns die Entscheidungen. Und das ist sicher richtig. Denn vor dem Fernseher sieht man ja auch nicht alles.»