CO2-Ampeln in Kitas mit rund 2,5 Millionen Euro gefördert

Für die Anschaffung sogenannter CO2-Ampeln in Kindertagesstätten hat das Landesverwaltungsamt im Dezember rund 2,5 Millionen Euro Fördergeld bewilligt. Das entspreche rund 210 Anträgen, teilte die Behörde am Montag mit. Kitas konnten sich so die Förderung für die Beschaffung von CO2-Ampeln in Betreuungsräumen genehmigen lassen. Auch für bereits nach Anfang August angeschaffte CO2-Ampeln konnte eine Zuwendung beantragt werden. Damals hatte das Bildungsministerium Sachsen-Anhalts eine entsprechende Förderung bekannt gegeben.

Insgesamt konnte das Landesverwaltungsamt nach eigener Aussage grünes Licht für die Anschaffung von fast 9000 CO2-Ampeln geben. Die Kohlendioxid-Messgeräte werden in Höhe von 300 Euro pro Gerät gefördert, für die Erstinstallation stehen 500 Euro bereit.