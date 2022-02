Coman rettet Bayern München 1:1 in Salzburg

Kingsley Coman hat den FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale in letzter Minute vor der drohenden Niederlage bewahrt. Der Angreifer erzielte am Mittwochabend im Hinspiel bei Österreichs Meister RB Salzburg in der 90. Minute den Ausgleich zum glücklichen 1:1 (0:1) für die Münchner. Mit einem Sieg im Rückspiel am 8. März wäre der deutsche Meister im Viertelfinale. Vier Tage nach der 2:4-Pleite in Bochum hatte Junior Adamu die Salzburger vor 29 520 Zuchauern in der 21. Minute in Führung gebracht.

