Corona: Hoffenheim-Stürmer Kramaric fällt aus

Andrej Kramaric wird dem Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim für unbestimmte Zeit fehlen. Der 30 Jahre alte Stürmer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat sich in häusliche Quarantäne begeben müssen. Nach Angaben des Vereins vom Dienstag hat der kroatische Nationalspieler leichte Erkältungssymptome. Kramaric hatte sich bereits im Herbst 2020 mit dem Virus infiziert und war damals mehrere Wochen ausgefallen. Der Offensivspieler wird der TSG mindestens im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am kommenden Sonntag und wohl auch im Gastspiel beim VfL Wolfsburg am 19. Februar fehlen.

