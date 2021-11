Corona: Sachsen bei Internationaler Grüner Woche nicht dabei

Sachsen hat wegen der Corona-Pandemie seine Teilnahme an der Internationalen Grünen Woche Ende Januar kommenden Jahres in Berlin abgesagt. «Das haben wir schweren Herzens getan. Denn die IGW ist für die sächsische Agrarwirtschaft und das regionale Ernährungsgewerbe traditionell eine enorm wichtige Plattform», sagte Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) am Donnerstag. Sachsen schließe sich damit den Entscheidungen einer Reihe weiterer Bundesländer wie Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt an.

