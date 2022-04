Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag erneut gesunken. Der Wert lag bei 1030,9, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle (Stand: 18.50 Uhr) hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 1112,9 betragen. Bundesweit lag die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Donnerstagmorgen bei 826,0. Schleswig-Holstein war demnach weiterhin das Land mit der zweithöchsten Inzidenz - nach Niedersachsen.

In Schleswig-Holstein wurden am Donnerstag 5291 Neuinfektionen gemeldet, am Mittwoch waren es 5470. Den Angaben zufolge lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 446 Patienten in Kliniken - also 48 weniger als am Tag zuvor. Von ihnen wurden 39 auf einer Intensivstation behandelt (+1) und 17 beatmet (-2). Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Seit Beginn der Pandemie gab es somit 2441 Corona-Tote.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - sank weiter von 7,42 auf 6,25.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen hatten am Donnerstag weiterhin die Kreise Ostholstein (1535,1), Nordfriesland (1321,0) und Dithmarschen (1231,5).