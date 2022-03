Die 61 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Schleswig-Holstein haben während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 einen deutlichen Patientenrückgang verzeichnet. 100.600 Behandlungen waren ein Minus von 26 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte.

Da sich die Zahl der Betten mit 10.645 kaum verändert habe, sei die Auslastung von 84 auf 62 Prozent gesunken. Die durchschnittliche Verweildauer veränderte sich mit 24,1 Tagen kaum. 2019 waren es 23,8 Tage.

Die Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Schleswig-Holstein beschäftigten am Jahresende 2020 insgesamt 6356 Personen, davon 521 Ärzte. 1247 Beschäftigte gehörten dem Pflegedienst an und 1661 dem medizinisch-technischen Dienst mit Krankengymnasten, Masseuren, Psychologen und Sozialarbeitern.