Corona-Fälle: Nürnberger DEL-Gastspiel in München fraglich

Das Auswärtsspiel der Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch (19.30 Uhr) beim EHC Red Bull München ist coronabedingt fraglich. Wie die Franken mitteilten, ist am Dienstagmorgen ein weiterer positiver Fall in ihrer Mannschaft aufgetreten. «Bei den zehn Mitgliedern des Testpools wurden daraufhin individuelle PCR-Tests durchgeführt, die Personen befinden sich bis zum Erhalt der Ergebnisse in Isolation», hieß es. Das Mannschaftstraining wurde abgesagt.

Die Nürnberger können aktuell kein spielfähiges Team stellen. Angesichts von sechs positiv getesteten Spielern aus der vergangenen Woche fehlen derzeit 16 Profis. Ein Fragezeichen steht auch hinter dem für Freitag (19.30 Uhr) angesetzten Heimspiel gegen die Adler Mannheim, die am Montag erneut einen Corona-Ausbruch mit 14 positiven Fällen öffentlich gemacht hatten. Nach einem weiteren Test am Mittwoch soll die Situation mit den zuständigen Behörden neu bewertet werden, schrieben die Nürnberger.