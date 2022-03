Der Spielplan des Handball-Bundesligisten Union Halle-Neustadt wird weiterhin von Absagen durchkreuzt. Wie der Club am Samstag mitteilte, musste das für Sonntag geplante Spiel gegen Meister Borussia Dortmund kurzfristig abgesagt werden. Grund sind mehrere Corona-Fälle bei den Gästinnen. Für Halle ist es bereits das fünfte Spiel in dieser Saison, das verschoben werden muss. Die nächste Partie soll nun am kommenden Mittwoch das Derby gegen Sachsen Zwickau sein.

