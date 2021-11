Corona-Fall in der Familie: Gouweleeuw in Quarantäne

Der FC Augsburg muss in Berlin gegen Hertha BSC am Samstag kurzfristig auf Kapitän und Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Der 30 Jahre alte Niederländer musste sich wegen eines Corona-Falls in der Familie umgehend in Quarantäne begeben. Das teilten die Augsburger rund eine Stunde vor der Partie mit.

