Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag am Donnerstag bei 1574,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 20.45 Uhr) hervorgeht. Am Mittwoch hatte der Wert 1560,6 betragen, vor einer Woche 1516,3. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstagmorgen laut Robert Koch-Institut bei 1752,0.

Zum Donnerstag wurden binnen 24 Stunden vier neue Corona-Todesfälle im Bundesland gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg damit auf 2258. Es gab am Donnerstag 8581 registrierte Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 8146 neue Fälle gewesen.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 622 Patienten in Kliniken. 50 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 27 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100 000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - stieg auf 7,08.

Die höchsten Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz gab es weiter in den Kreisen Nordfriesland (2260,9), Dithmarschen (2095,3) und Rendsburg-Eckernförde (2016,3). Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Pinneberg (1045,5).