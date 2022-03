Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Wocheninzidenz am Donnerstag bei 1712,3. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 1586,9 und am Dienstag bei 1525,4 gelegen. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Bundesweit stieg die Inzidenz auf 1388,5 (Vortag: 1319,0).

Laut RKI wurden innerhalb eines Tages 8125 neue Infektionen in Thüringen gemeldet. Dazu kamen 3 weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Thüringen 6669 Corona-Patienten gestorben.

Zwischen den Regionen in Thüringen gibt es große Unterschiede bei der Inzidenz. Die höchsten Werte meldeten am Donnerstag die Landkreise Eichsfeld (2833,2), Nordhausen (2697,2) und Saalfeld-Rudolstadt (2437,9). Die niedrigsten Inzidenzen wurden im Landkreis Greiz (870,0) und in der Landeshauptstadt Erfurt (840,5) registriert.